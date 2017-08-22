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Гути: Зидан хорошо защищает Асенсио, не позволяя ему играть во всех матчах

22 августа 2017, вторник. 09:20 Футбол

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути адресовал слова похвалы главному тренеру команды Зинедину Зидану. Гути считает, что французский специалист использует очень правильно полузащитника Марко Асенсио.

«Асенсио – ещё один из тех случаев, когда Зидан отлично справляется с задачей. Он хорошо защищает Асенсио, не позволяя ему играть во всех матчах. Марко станет футболистом, который в будущем будет играть важную роль для «Реала». Возможно, он выиграет «Золотой мяч», когда завершат карьеру Месси и Роналду. В данный момент он не сможет выиграть этот трофей, но кто знает, кому он достанется, когда эти двое уйдут», — цитирует Гути Defensa Central.

Каньисарес считает, что Асенсио достоин выступления в основном составе «Реала»
Источник: Defensa Central Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Гути Марко Асенсио
Новости. Футбол
22 августа 2017, вторник
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