Гути: Зидан хорошо защищает Асенсио, не позволяя ему играть во всех матчах

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути адресовал слова похвалы главному тренеру команды Зинедину Зидану. Гути считает, что французский специалист использует очень правильно полузащитника Марко Асенсио.
«Асенсио – ещё один из тех случаев, когда Зидан отлично справляется с задачей. Он хорошо защищает Асенсио, не позволяя ему играть во всех матчах. Марко станет футболистом, который в будущем будет играть важную роль для «Реала». Возможно, он выиграет «Золотой мяч», когда завершат карьеру Месси и Роналду. В данный момент он не сможет выиграть этот трофей, но кто знает, кому он достанется, когда эти двое уйдут», — цитирует Гути Defensa Central.
Каньисарес считает, что Асенсио достоин выступления в основном составе «Реала»