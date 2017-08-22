Фернандеш и Карадениз претендуют на звание MVP 7-го тура РФПЛ

Спортивный портал «Чемпионат» предлагает посетителям принять участие в выборе самого ценного игрока 7-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На данный момент в голосовании лидируют Мануэл Фернандеш («Локомотив») и Гёкдениз Карадениз («Рубин»).
У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».
На звание MVP 7-го тура РФПЛ также претендуют: Квинси Промес («Спартак»), Андрей Синицын («Краснодар»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Жонатас («Рубин»), Александр Кокорин («Зенит») и Владимир Габулов («Арсенал»).
Карадениз стал лучшим бомбардиром «Рубина» в РФПЛ