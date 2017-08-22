Фавр: надеюсь, Балотелли и Снейдер привнесут в игру «Ниццы» что-то хорошее

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр поделился ожиданиями от предстоящей ответной встречи с «Наполи» в плей-офф Лиги чемпионов, которая состоится 22 августа во Франции.
«Верю ли я в положительный результат? Если бы не верил, то не пришёл бы на пресс-конференцию. После первого матча я сказал, что 0:2 – это поправимо, счёт не безапелляционный. А вера в хороший результат позволит добиться хорошего выступления команды.
Балотелли и Снейдер? Посмотрим. Снейдер отыграл в матче с «Генгамом» 85 минут, а Балотелли всего 25, но так было задумано. Надеюсь, они привнесут в игру «Ниццы» что-то хорошее. На тренировках они не проводили много времени вместе по объективным причинам, но они понимают футбол и смогут сыграться. Нужно просто чувствовать игру», — приводит слова Фавра официальный сайт «Ниццы».