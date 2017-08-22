Защитник Дуглас может в ближайшее время покинуть «Барселону»

Защитник «Барселоны» Дуглас Перейра очень близок к тому, чтобы покинуть свой нынешний клуб, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, в услугах бразильского футболиста заинтересованы в Бразилии, в Примере, а также лиссабонская «Бенфика». В целом же каталонский клуб пытается избавиться от четырёх-пяти футболистов до закрытия трансферного окна 31 августа.
Дуглас пополнил ряды сине-гранатовых летом 2014 года, защищав до этого цвета «Сан-Паулу». Однако в испанском гранде он никогда не пользовался большим доверием тренеров.
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