Зидан хочет приобрести центрального защитника и нападающего

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан хотел бы приобрести центрального защитника и нападающего, сообщает Mundo Deportivo.
Зидан доволен защитниками Рафаэлем Вараном и Хесусом Вальехо, однако оба подвержены к травмам. Французский специалист даже не исключает, что по ходу сезона ему придётся использовать на этой позиции одного из таких полузащитников, как Карлос Касемиро и Маркос Льоренте. Что же касается линии нападения, то Зидану после перехода Альваро Мораты в лондонский «Челси» хотелось бы иметь в своём распоряжении умеющего забивать центрфорварда.
Ранее приводились слова Зидана о том, что он очень доволен составом своей команды.
Зидан: в «Реале» нет команды «А» и команды «Б»