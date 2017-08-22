«Лион» может приобрести у «ПСЖ» Крыховяка

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс сообщил, что его клуб может приобрести полузащитника «ПСЖ» Гжегожа Крыховяка, на которого не рассчитывает главный тренер парижан Унаи Эмери, сообщает BFMTV.
«Сейчас мы ищем двух игроков в центр поля, чтобы создать запас прочности на этих позициях и обеспечить сменщика Люке Тузару. Одним из них может стать Гжегож Крыховяк. Есть и другие варианты, но Крыховяк нам интересен», — отметил Оляс.
Крыховяк перешёл в «ПСЖ» в начале прошлого сезона из «Севильи», но так и не сумел закрепиться в основе парижан.
Эмери: лучший вариант для Крыховяка — смена клуба, в «ПСЖ» он не вписался