Эмери: лучший вариант для Крыховяка — смена клуба, в «ПСЖ» он не вписался

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сообщил, что клуб готов расстаться с полузащитником Гжегожем Крыховяком.
«У нас с Гжегожем уже был разговор. Лучшим вариантом для него будет смена клуба, в „ПСЖ“ он не вписался. Он качественный футболист, который умеет играть в отличный футбол. Но будет лучше, если он найдёт другую команду, стиль игры которой ему подойдёт больше, чем стиль „ПСЖ“, — цитирует Эмери Sportsmole.
Крыховяк перешёл в «ПСЖ» в начале прошлого сезона из «Севильи», но так и не сумел закрепиться в основе парижан.
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