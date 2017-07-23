Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Эмери: лучший вариант для Крыховяка — смена клуба, в «ПСЖ» он не вписался

23 июля 2017, воскресенье. 22:47. Футбол

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сообщил, что клуб готов расстаться с полузащитником Гжегожем Крыховяком.

«У нас с Гжегожем уже был разговор. Лучшим вариантом для него будет смена клуба, в „ПСЖ“ он не вписался. Он качественный футболист, который умеет играть в отличный футбол. Но будет лучше, если он найдёт другую команду, стиль игры которой ему подойдёт больше, чем стиль „ПСЖ“, — цитирует Эмери Sportsmole.

Крыховяк перешёл в «ПСЖ» в начале прошлого сезона из «Севильи», но так и не сумел закрепиться в основе парижан.

УЕФА предупредил «ПСЖ» о возможном нарушении ФФП в случае трансфера Неймара
Источник: Sportsmole Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ПСЖ Гжегож Крыховяк Унаи Эмери Трансферы
Новости. Футбол
24 июля 2017, понедельник
00:07 Вилюш: темп игры в РФПЛ выше, чем в чемпионате Польши
00:03 Пике выложил фото с Неймаром: он остаётся
23 июля 2017, воскресенье
23:47 Черевченко: задачи выйти в РФПЛ уже в этом сезоне у «Балтики» нет
23:34 Видео: курьёзный гол прямым ударом с углового в матче Кубка Беларуси
23:21 Клопп подтвердил, что готов продать Марковича, которого связывали с «Зенитом»
23:17 Кучук: с Бердыевым не общался, я с ним близко не знаком
23:12 Зуев: грустно, что домашняя беспроигрышная серия «Ростова» в РФПЛ прервалась
23:12 Кьеллини: Дибала не стоит тех же денег, что Неймар
23:06 «Реал» — «Манчестер Юнайтед»: стали известны стартовые составы
23:00 Кандрева: слухи про интерес «Челси» приятны, но я рад играть за «Интер»
22:47 Эмери: лучший вариант для Крыховяка — смена клуба, в «ПСЖ» он не вписался
22:45 Сёмин — о Манчини: я прошёл «Сити» с киевским «Динамо». Пускай в «Зените» думают
22:22 Болельщики «Динамо» вручили Сапете шампуры с логотипом клуба
22:19 Гогниев: предложения есть, но сейчас думаю над тем, буду ли продолжать карьеру
22:16 Сёмин: Ари выбыл надолго — должны сделать всё, чтобы у «Локо» было пополнение
22:09 Лещенко: на игру «Динамо» сейчас просто невозможно смотреть, это не футбол
22:07 Кононов: сложная победа, «Ахмату» надо прибавлять в атакующих действиях
22:04 Кучук: «Ростов» владел преимуществом весь матч. Ничего страшного, что проиграли
21:55 «Ростов» потерпел первое домашнее поражение в РФПЛ со 2 мая 2015 года
21:54 «Ахмат» выиграл у «Ростова» благодаря голу Садаева
21:45 Усталый Погребняк, суровая блондинка и другие фото с матча «Урал» — «Динамо»
21:45 Стротман: «Рома» есть «Рома», из такого клуба трудно уйти
21:43 «Динамо» — «Урал» — 0:1. Видеообзор матча
21:33 Фосу-Менса: Моуринью даёт молодым футболистам шанс
21:20 Спаллетти назвал условия, при которых Перишич может покинуть «Интер»
21:16 «Челси» извинился перед китайцами за оскорбительные сообщения Кенеди в соцсетях
21:08 Смолов: для меня большая честь вновь стать лучшим игроком сезона в «Краснодаре»
21:02 Булыкин: когда всё наладится, мы увидим сильное «Динамо», показывающее зрелище
20:47 Сухов: «Уфа» заслужила ничью в матче со «Спартаком»
20:19 Чантурия — о голе в ворота «Динамо»: это был полунавес-полуудар
20:15 Соснин: «Динамо» было очень обидно пропускать такой нелепый гол в концовке
20:11 Президент «Урала» Иванов: в концовке нам повезло, но везёт сильнейшим
20:10 Клуб ПФЛ транслировал матч Кубка России, собирая деньги на трансфер Погребняка
20:06 «Бенфика» — «Халл Сити» — 0:1. Видеообзор второго победного матча Слуцкого
19:53 Калитвинцев: Самба Сов — парень крепкий, надеюсь, к следующей игре будет здоров
19:52 Калитвинцев: матч с «Уралом» катился к ничьей, а «Динамо» на ничью не играет
19:43 Тарханов: «Уралу» чуть повезло в матче с «Динамо»
19:40 Калитвинцев: у «Динамо» нет паники, будем делать выводы из игры с «Уралом»
19:34 Тарханов: просто так «Динамо» не обыграешь, «Урал» готовился очень серьёзно
19:30 Спрятанная медаль Карреры и подарок инвалиду от Комбарова. Фоторепортаж из Уфы
19:27 Ловчев: как только не фартит, «Спартак» становится равен «Уфе»
19:23 Коларов: как выкладывался на 100% за «Лацио», так же буду выступать и за «Рому»
19:22 Гол Чантурии в концовке принёс «Уралу» гостевую победу над «Динамо»
19:22 Комбаров после матча «Уфа» — «Спартак» подарил футболку инвалиду
19:16 Московское «Торпедо» обыграло «Велес» в 1/128 финала Кубка России
Все новости RSS
Партнерский контент
Что происходит со "Спартаком"?
Архив →
© championat.com, 2000–2017