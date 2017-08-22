Первые 10 игр в «Зените» успешнее Манчини провели только Луческу и Спаллетти

«Зенит» провёл под руководством Роберто Манчини уже 10 официальных матчей, в которых сине-бело-голубые одержали семь побед, один раз сыграли вничью и дважды проиграли (75% очков). С такими результатами итальянский специалист занимает третье место в списке самых успешных тренеров «Зенита» по итогам первых 10 встреч, сообщает «История Зенита».
На первом месте находится румын Мирча Луческу, работавший в Санкт-Петербурге в прошлом сезоне, — в первых 10 матчах он набрал 85% очков. На второй позиции итальянец Лучано Спаллетти, набравший в первых 10 играх 80% баллов.
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