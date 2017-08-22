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Тьяго Алькантара и Хави Мартинес вернулись в общую группу «Баварии»

22 августа 2017, вторник. 18:20 Футбол

Испанские легионеры «Баварии» Тьяго Алькантара и Хави Мартинес вернулись к тренировкам в общей группе команды. Оба футболиста из-за травм выбыли из строя в начале августа.

Алькантара и Мартинес готовы сыграть во втором туре чемпионата Германии с «Вердером» (26 августа). При этом вряд ли выйдут на поле Жером Боатенг и Хамес Родригес, которые продолжают тренироваться по индивидуальной программе, сообщается на официальном сайте «Баварии». Голкипер Мануэль Нойер, который не играл в первом туре, тренируется на равных со всеми, но о его шансах выйти на поле в матче с «Вердером» информации нет.

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Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Вердер Жером Боатенг Мануэль Нойер Тьяго Алькантара Хави Мартинес Хамес Родригес Травмы — футбол
Новости. Футбол
22 августа 2017, вторник
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