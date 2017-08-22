Молло: у меня сильный характер, и я готов биться за место в основе «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло заявил, что готов бороться за место в основном составе петербургской команды, несмотря на то что главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини не рассчитывает на него. Сейчас 28-летний французский хавбек выступает за «Зенит-2».
«Зенит» — это топ-клуб, так его воспринимают и во Франции. Каждый сезон команда играет в Лиге чемпионов, в составе много сильных футболистов. «Зенит» — лучший. Тренер у нас топовый, настоящий профессионал, много интенсивных занятий, тактических. Манчини — лидер, и я считаю его очень хорошим специалистом. Если бы я мог вернуться в прошлое, до момента перехода в «Зенит», то не стал бы отказываться от его предложения. У меня сильный характер, и я готов биться за место в основе. В футболе ситуация меняется очень быстро.
В России есть четыре-пять команд европейского уровня, остальные до этого уровня недотягивают, поскольку в Европе выше интенсивность. Первая команда — это «Зенит», дальше — ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Для меня топ — это Англия, есть четыре-пять очень сильных клубов в Испании, столько же во Франции", — заявил Молло в эфире программы #ТАКОЙФУТБОЛ на телеканале «Санкт-Петербург».