Сесар Навас: принял решение ещё минимум один сезон поиграть на серьёзном уровне

Испанский защитник Сесар Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко сообщил о решении возобновить карьеру.
«Я принял решение еще минимум один сезон поиграть на серьёзном уровне. В ближайшие несколько дней станет известно, в какой команде продолжу карьеру», — сказал Навас.
Навас планировал продолжить карьеру в «Рубине», но в разгар летнего сбора в Австрии покинул расположение клуба в связи с болезнью отца.
Ранее 37-летний защитник, чьим последним клубом был «Ростов», заявлял, что примет решение о своём будущем 21 августа.
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