Бердыев прокомментировал возможность возвращения в «Рубин» Сесара Наваса

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев высказался о ситуации с защитником Сесаром Навасом. Ранее 37-летний испанец в интервью «Чемпионату» сообщил, что готов вернуться в футбол, если состояние здоровья его отца улучшится.
«Мы надеемся на это. Я его понимаю, как сына, думаю, любой человек так бы поступил. Когда мы с ним расставались, он говорил, если после операции, дай бог, всё будет хорошо, то мы вернёмся к диалогу о возвращении в «Рубин», — приводит слова Бердыева официальный сайт клуба из Казани.