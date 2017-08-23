«Спартак» предложил за Ньянга € 23 млн, но игрок отказывается от трансфера

«Спартак» продолжает попытки приобрести форварда «Милана» М'Байе Ньянга, но сам футболист не хочет переезжать в Россию.
Как пишет Calciomercato, красно-белые увеличили предложение о трансфере Ньянга с € 20 до € 23 млн. При этом сам французский футболист заявил «Милану», что не намерен переходить в стан «Спартака».
Сообщается, что Ньянг взял медицинскую справку, по которой имеет право пропустить все тренировки «Милана» на протяжении следующих 10 дней. Таким образом, 22-летний форвард, который в справке ссылается на стресс, хочет дождаться закрытия трансферного окна и остаться в нынешнем клубе.
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