Фавр: Балотелли играл плохо, я должен был заменить его раньше

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр остался недоволен игрой нападающего Марио Балотелли в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Наполи».
Французская команда на своём поле уступила 0:2, а Балотелли вышел в стартовом составе и был заменён на 77-й минуте.
«Марио играл плохо, и я должен был заменить его раньше. Я говорю то, что вижу, он был недостаточно хорош сегодня.
«Наполи» — сильная команда. Тактически и физически они были великолепны сегодня. С того момента, как мы получили их в соперники, я знал, что будет очень сложно.
Лига Европы — подходящий уровень для «Ниццы», и это будет сложный турнир", — приводит слова Фавра Football Italia.
Фавр: надеюсь, Балотелли и Снейдер привнесут в игру «Ниццы» что-то хорошее