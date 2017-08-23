Окслейд-Чемберлен обсудит своё будущее с руководством «Арсенала»

Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен проведёт встречу с руководством «Арсенала», чтобы обсудить своё будущее в лондонской команде. Как сообщает Sky Sports, на встрече будут присутствовать главный тренер «канониров» Арсен Венгер и исполнительный директор Иван Газидис.
Ранее Венгер выразил надежду, что хавбек продлит свой контракт, срок которого истекает в 2018 году. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Окслейд-Чемберлену со стороны «Челси»
В прошлом сезоне Алекс принял участие в 45 официальных матчах за «Арсенал», забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.
Окслейд-Чемберлен хочет зарабатывать в «Челси» £ 150 тыс. в неделю