Гути: впечатляет качественный прогресс в игре «Реала» при Зидане

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути адресовал слова похвалы главному тренеру команды Зинедину Зидану. Гути отметил, что при французском специалисте «сливочные» стали играть намного сильнее.
«Очень впечатляет качественный прогресс в игре «Реала» при Зидане. Когда в твоём распоряжении очень сильная команда, то нормально, чтобы она демонстрировала такую игру. И примечательно то, как вся эта группа звёзд ведёт себя. Им удаётся всё. Иско выходит на поле на «Камп Ноу» и не играет в ответном матче с «Барселоной». Асенсио играет с «Барселоной» и не выходит на поле в следующей игре. Мне хотелось бы знать формулу Зидана», — сказал Гути в интервью испанскому телевидению.
Зидан: можем быть довольны, если нам удастся играть как с «Депортиво»