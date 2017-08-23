Зидан: можем быть довольны, если нам удастся играть как с «Депортиво»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан остался доволен стартом своей команды в чемпионате Испании. В выездном матче 1-го тура «Королевский клуб» одержал победу над «Депортиво» со счётом 3:0.
«Это отличное начало национального первенства, и можно просить всех продолжать работать так же. Но чемпионат длится долго, и будет необходимо прилагать большие усилия для успехов. Мы можем быть довольны, если нам удастся играть как с «Депортиво»», — приводит слова французского специалиста Marca.
Ранее сообщалось, что Зидан хочет усилить состав «сливочных» центральным защитником и центрфорвардом.