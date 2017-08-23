«Томь» разгромила «Иртыш» и вышла в 1/16 финала Кубка России

Сегодня, 23 августа, состоялся матч 1/32 финала Кубка России, в котором «Иртыш» встречался на своём поле с «Томью». Томичи одержали уверенную победу со счётом 4:0 и вышли в следующую стадию турнира.
В первом тайме счёт не был открыт, все свои голы томская команда забила после перерыва. Отличились нападающие Александр Соболев (дубль), Руслан Салахутдинов и Анзор Саная.
Ранее в 1/16 финала Кубка России вышел «Енисей», который в серии пенальти на выезде обыграл «Читу».
«Енисей» вышел в 1/16 финала Кубка России, обыграв «Читу» в серии пенальти