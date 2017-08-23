«Енисей» вышел в 1/16 финала Кубка России, обыграв «Читу» в серии пенальти

Сегодня, 23 августа, состоялся матч 1/32 финала Кубка России, в котором «Чита» встречалась на своём поле с «Енисеем». В основное и дополнительное время команды не выявили победителя — 1:1. В составе хозяев поля голом отметился нападающий Андрей Разборов, у красноярского клуба мяч забил форвард Максим Руднев.
В серии пенальти удачливее оказались красноярские футболисты — 8:7. Таким образом, «Енисей» стал первым клубом, который вышел в 1/16 финала (без учёта команд Премьер-Лиги, которые вступают в борьбу за трофей с этой стадии).