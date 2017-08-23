«Ростов» претендует на исландского нападающего «Мольде» Сигурдарсона

«Ростов» планирует приобрести нападающего «Мольде» Бьорна Сигурдарсона, сообщает интернет-издание Visir.
По данным источника, норвежский клуб уже отклонил предложение «Ростова» по поводу исландского форварда, но переговоры продолжаются.
26-летний нападающий в нынешнем сезоне забил 11 голов в 20 матчах чемпионата Норвегии. Отметим, что с этим показателем он занимает второе место в гонке бомбардиров первенства. В активе потенциального новичка «Ростова» семь матчей и один гол за сборную Исландии.
Этим летом состав команды с берегов Дона уже пополнил один исландский игрок — защитник Сверрир Ингасон.