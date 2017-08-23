Хавбек сборной России: очень хочется завоевать золотые медали Универсиады-2017

Полузащитник студенческой сборной России и «Строгино» Иван Сергеев поделился впечатлениями от выхода команды в четвертьфинал футбольного турнира Универсиады-2017, которая проходит в Тайбэе. На данный момент хавбек с четырьмя голами является лучшим бомбардиром сборной России и всего турнира.
«У нас была задача как минимум выйти из группы, а она была непростой. Бразилия – пятикратный чемпион мира в большом футболе, и их уровень был понятен, у Италии хорошие команды всех возрастов, в Америке студенческий футбол только растёт, и это было заметно, пусть мы и выиграли 8:0.
После того как вышли в четвертьфинал, поблажек себе не давали и в матче с США настраивались только на победу. Держим эту планку и сейчас – ставим задачу выигрывать в каждом матче, и, конечно, очень хочется завоевать золотые медали.
Главное достоинство нашей сборной – коллектив и командный дух. Три игры позади и настрой на них был запредельный. На тактических занятиях мы разбираем сильные и слабые стороны соперника. От этого отталкиваемся, как строить игру. У нас были короткие сборы, но тренер передал своё видение, и нам удалось наиграть связи во всех линиях.
О том, что попали на Уругвай, узнали после победы над США, и разбора ещё не было. Между собой тоже ещё не обсуждали, потому что нам не доводилось видеть игры этой сборной. Завтра на тактическом занятии будем разбирать. Настрой будет как и на Бразилию, Италию и Америку. Это четвертьфинал и дальше будет только сложнее», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» сборной России.