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Григорян: «Арарат» посвятил победу над «Балтикой» тренеру Галстяну

23 августа 2017, среда. 22:57 Футбол

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян сказал, что команда посвятила победу над «Балтикой» (2:1) в матче 1/32 финала Кубка России старшему тренеру Погосу Галстяну, перенесшему инфаркт. 56-летнему специалисту стало плохо во время тренировки. Врачи команды и футболисты вовремя оказали первую помощь. Оперативно подъехавшая карета «скорой помощи» доставила Галстяна в клинику, где ему успешно сделали операцию.

«Очень хотелось выиграть кубковую игру, чтобы пройти в Кубке дальше. Эту игру мы посвятили нашему дорогому Погосу Артушевичу, у которого был сердечный приступ. Слава богу, всё обошлось, но вся команда эту победу посвятила ему. В целом, ребята провели очень качественный матч, несмотря на погодные условия, но жалко, что Роман Павлюченко и Сергей Давыдов получили травмы и выбыли неизвестно на какой срок», — заявил Григорян на пресс-конференции, видео которой опубликовала пресс-служба «Арарата».

«Арарат» выбил «Балтику» из 1/32 финала Кубка России
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Арарат Москва ФК Балтика Александр Григорян Погос Галстян Роман Павлюченко Сергей Давыдов
Новости. Футбол
23 августа 2017, среда
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