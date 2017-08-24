Тренер «Янг Бойз»: не возьму назад свои слова о том, что ЦСКА не машина

Главный тренер «Янг Бойз» Адольф Хюттер выступил на пресс-конференции после поражения от ЦСКА (0:2) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что первая игра в Швейцарии также завершилась поражением «Янг Бойз» (0:1). ЦСКА пробился в групповой этап турнира.
«Я присоединяюсь к поздравлениям в адрес наших соперников с заслуженной победой и выходом в следующий круг турнира. ЦСКА задавал темп игры сегодня и имел преимущество. У нас в начале были контратакующие возможности, которые мы, к сожалению, не использовали. Во втором тайме был момент у Сулеймани. Мы его упустили, и после этого счёт стал 2:0. Победу одержала лучшая команда. Мы надеялись навязать атакующую игру „армейцам“ и заставить их защиту ошибаться. Но ЦСКА в течение всех 90 минут был лучше, и нам не удалось нагнетать ситуацию даже длинными передачами.
Не возьму назад свои слова о том, что ЦСКА не машина. Эта команда очень хорошо сыграна подготовлена в физическом и тактическом плане, но не машина. В первой игре «армейцы» победили благодаря счастливой случайности. Если бы мы сыграли в Берне иначе, наверное, и здесь была бы другая картина", — передаёт слова Хюттера корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.