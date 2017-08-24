«Ньюкасл» вылетел из Кубка лиги, уступив дома «Ноттингем Форест»

В матче 2-го раунда Кубка Англии «Ньюкасл Юнайтед» на своём поле потерпел поражение со счётом 2:3 от «Ноттингем Форест».
Подопечные Рафаэля Бенитеса быстро вышли вперёд — уже на 3-й минуте отличился Александр Митрович. На 29-й минуте Джейсон Каммингс счёт сравнял, а через пару минут Каммингс оформил дубль. Отыграться «сороки» сумели в конце первого тайма благодаря точному удару Роландо Ааронса. Во втором тайме голов забито не было и было назначено дополнительное время. На 97-й минуте победу представителю Чемпионшипа принёс Тайлер Уолкер.