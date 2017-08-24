Бабаев: 5 раз подряд быть в групповом этапе ЛЧ — это большое достижение для ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал домашнюю победу красно-синих над «Янг Бойз» (2:0) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и выход в групповую стадию турнира.
«Я бы не сказал, что такая уж лёгкая встреча, просто ребята были максимально собраны и не позволили сопернику создать опасных моментов за исключением одного, когда Игорь выручил. Победа была для нас важна, ребята сделали всё возможное, молодцы. Пятый раз подряд будем принимать участие в групповом этапе Лиги чемпионов, это большое достижение для российского клуба. Горды нашей командой и тренерским штабом. Задачу выполнили и надеемся, что в группе всё сложится лучше, чем в предыдущие разы.
Думали ли о жеребьёвке? Все мысли были лишь о том, чтобы выйти в Лигу чемпионов — для нас это очень важно. Сейчас уже прикидываем варианты, с кем можем оказаться в группе, но, находясь в четвёртой корзине, понимаем, что на благосклонность жребия надеяться не приходится. Кто попадётся, тот попадётся. Ждать осталось недолго», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.