Клопп: «Ливерпуль» должен был попасть в групповой этап ЛЧ, мы в восторге

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после победы над «Хоффенхаймом» (4:2) в ответной встрече раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Немецкий специалист не скрывал эмоции, празднуя с командой выход в групповой этап турнира.
«Это просто потрясающе, и я не могу найти других слов. Позади 14 месяцев напряжённой работы, и у нас великолепные эмоции. Хочу сделать огромный комплимент свой команде. В первые полчаса футболисты играли отлично, в перерыве я попросил их забыть о том, что мы ведём со счётом 3:0.
Я хочу отдать должное «Хоффенхайму», они заслужили свои два гола и наслаждались игрой. Мы не считали себя фаворитами, хотя другие говорили об этом, так что игроки испытывали давление, но они с этим справились.
Мы должны были попасть в групповой этап Лиги чемпионов, и мы в восторге от выхода в основной турнир, кого бы мы не получили в соперники. Нас ждёт несколько хороших и сложных противников, Думаю, никто не захочет играть с нами, учитывая эту атмосферу. Я нетерпением жду жеребьёвки», — сказал после матча на «Энфилде» Клопп в эфире BT Sport.