Игрок «Реала» М. Льоренте: Хенто советует мне сохранять спокойствие

Полузащитник мадридского «Реала» Маркос Льоренте отметил, что общается с бывшим нападающим команды Франсиско Хенто. Льоренте сказал об этом после матча на Кубок Сантьяго Бернабеу с «Фиорентиной». Подопечные Зинедина Зидана одержали победу со счётом 2:1, а сам Льоренте вышел на поле в стартовом составе.
«Я всегда разговариваю с Хенто. Он советует мне сохранять спокойствие и работать со скромностью. Что же касается игры с «Фиорентиной», то в ней было много борьбы. Мы знали, что «Фиорентина» осложнит нам жизнь», — приводит слова Льоренте Marca.
Ранее сообщалось, что в услугах Льоренте заинтересован «Атлетико», однако «Реал» не намерен вести переговоры.