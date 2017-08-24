175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Игрок «Реала» М. Льоренте: Хенто советует мне сохранять спокойствие

24 августа 2017, четверг. 06:19 Футбол

Полузащитник мадридского «Реала» Маркос Льоренте отметил, что общается с бывшим нападающим команды Франсиско Хенто. Льоренте сказал об этом после матча на Кубок Сантьяго Бернабеу с «Фиорентиной». Подопечные Зинедина Зидана одержали победу со счётом 2:1, а сам Льоренте вышел на поле в стартовом составе.

«Я всегда разговариваю с Хенто. Он советует мне сохранять спокойствие и работать со скромностью. Что же касается игры с «Фиорентиной», то в ней было много борьбы. Мы знали, что «Фиорентина» осложнит нам жизнь», — приводит слова Льоренте Marca.

Ранее сообщалось, что в услугах Льоренте заинтересован «Атлетико», однако «Реал» не намерен вести переговоры.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Фиорентина ФК Реал Мадрид
Новости. Футбол
24 августа 2017, четверг
06:57 Майораль: если остаюсь в «Реале», значит, вижу для себя перспективы
06:52 «Боруссия» Д заинтересовалась Корне и Малкомом в качестве замены У. Дембеле
06:51 Наставник «Сент-Этьена» считает, что Неймар поступил верно, покинув «Барселону»
06:28 Хамесу нравится Мюнхен, в том числе из-за неназойливости болельщиков «Баварии»
06:19 Игрок «Реала» М. Льоренте: Хенто советует мне сохранять спокойствие
05:50 Хендерсон: рады вернуться в Лигу чемпионов, где «Ливерпулю» и положено быть
05:28 Видеообзор матча «Реал» — «Фиорентина» за кубок Сантьяго Бернабеу
05:11 Бенитес: в «Ньюкасле» слишком много игроков из Чемпионшипа, которые должны уйти
04:47 Зидан: в матче с «Фиорентиной» Роналду показал, на что способен
03:57 Источник: Вендел, который интересен ЦСКА, подпишет контракт с «ПСЖ»
03:42 12-й гол Жо в сезоне обеспечил победу «Коринтианса» над «Шапекоэнсе»
03:06 Агент: «ПСЖ» связывался с «Ниццей» по поводу Сери, чтобы «поиметь» «Барселону»
02:43 Нагельсманн: при счёте 0:3 подумал, что «Хоффенхайм» мог бы сыграть и лучше
02:33 Витиньо: Щенников молодец, он реализует свои шансы
02:18 Тренер «Карабаха»: очень рады, что можем сделать нашу страну счастливой
02:07 Черчесов: Рауш с удовольствием откликнулся на приглашение в сборную России
01:42 Гол Роналду принёс победу «Реалу» над «Фиорентиной» в Кубке Сантьяго Бернабеу
01:30 Клопп: «Ливерпуль» должен был попасть в групповой этап ЛЧ, мы в восторге
01:22 Агент: Миланов очень хочет остаться в ЦСКА, надеемся на новый контракт
01:11 Роберто Карлосу грозит тюремное заключение из-за задержек по выплате алиментов
01:03 «Монако» согласился продать Мбаппе в «ПСЖ» за € 150 млн и одного игрока
00:57 Алдонин: смелые действия Щенникова в атаке приносят плоды ЦСКА
00:56 Бубнов: для групповой стадии Лиги чемпионов такой игры ЦСКА будет недостаточно
00:50 Бабаев: что делать Чалову? Может, ему стоит поговорить с Щенниковым
00:41 Гончаренко: теперь Щенников правильно располагается на поле
00:39 Бабаев: Вендел? Конкурировать сложно, когда появляются варианты с «ПСЖ» и «МС»
00:37 Гончаренко: наша задача — чтобы Чалов видел маленького вратаря и большие ворота
00:33 Гончаренко: разве ЦСКА вышел в групповой этап ЛЧ, чтобы кого-то бояться?
00:32 Бабаев: 5 раз подряд быть в групповом этапе ЛЧ — это большое достижение для ЦСКА
00:30 Бенито: сегодня ЦСКА показал другое лицо по сравнению с нашим первым матчем
00:26 «Ньюкасл» вылетел из Кубка лиги, уступив дома «Ноттингем Форест»
00:21 Сестра Роналду – о дисквалификации Криштиану: никто не уничтожит дитя божье
00:14 Гончаренко: ЦСКА полностью заслужил выход в групповой этап Лиги чемпионов
00:13 Тренер «Янг Бойз»: не возьму назад свои слова о том, что ЦСКА не машина
00:06 В. Березуцкий: все в ЦСКА в восторге от того, что у нас появился новый бомбардир
00:00 ЦСКА – «Янг Бойз»: «Чемпионат» начал прямой эфир пресс-конференции с Гончаренко
23 августа 2017, среда
23:54 Щенников: если честно, не знаю, как так стал забивать в этом сезоне
23:47 Рахимич: если Щенников так продолжит, то будет лучшим бомбардиром в конце сезона
23:45 М'Байе Ньянг: хочу сам выбирать, куда идти
23:44 «Вулверхэмптон» выбил «Саутгемптон» из Кубка английской лиги
23:41 Определились все участники и состав корзин перед жеребьёвкой группового этапа ЛЧ
23:39 «Карабах» стал первым клубом из Азербайджана, который вышел в групповой этап ЛЧ
23:39 «Ливерпуль» прошёл «Хоффенхайм», гол Думбия помог «Спортингу» разгромить «Стяуа»
23:36 Радужный зонт, призыв фанатов, очередной «сухарь» Акинфеева. Фото с «Арены ЦСКА»
23:35 ЦСКА обыграл «Янг Бойз» в Москве и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Все новости RSS
Партнерский контент