«Ювентус» предложил Хёведесу трёхлетнее соглашение и € 4 млн в год

Защитник «Шальке-04» Бенедикт Хёведес попал в сферу интересов главного тренера туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, передаёт интернет-портал Goal.
Согласно информации источника, «старая синьора» уже контактировала со спортивным директором гельзенкирхенского клуба Кристианом Хайделем и сделала предложение. Бьянконери хотят видеть чемпиона мира 2014 года в своих рядах этим летом. Что же касается условий контракта, то итальянский гранд предлагает Хёведесу трёхлетнее соглашение и годовую зарплату в размере € 4 млн.
Ранее сам Хёведес исключил переход в немецкие клубы. Игрок переживает сложные с психологической точки зрения времена, так как наставник команды Доменико Тедеско лишил его капитанской повязки. Контракт Хёведеса с клубом в силе до лета 2020 года.