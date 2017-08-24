Паулиньо намерен играть в основе «Барселоны» и адаптироваться к игре Месси

Новый полузащитник «Барселоны» Паулиньо отметил, что не представляет себя вне стартового состава каталонской команды. Бразильский футболист пополнил ряды испанского гранда в летнее трансферное окно, защищая до этого цвета китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд».
«При всём уважении ко всем игрокам команды, я в «Барселоне», чтобы играть в основном составе. Единственно к этому я и стремлюсь», — цитирует Паулиньо испанское интернет-издание Sport.
Относительно нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси Паулиньо сказал: «Это лучший футболист мира, обладающий необъяснимыми игровыми качествами. Он отличается от остальных. Я обращаю внимание на то, как он играет, чтобы адаптироваться к его игре. Цель в том, чтобы сделать всё возможное, чтобы он вновь завоевал титул лучшего игрока мира. А мы в свою очередь благодаря ему завоевали бы командные титулы».