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Месси очень рад переходу Паулиньо в «Барселону»

22 августа 2017, вторник. 07:26 Футбол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси очень рад, что бразильский полузащитник Паулиньо пополнил ряды каталонского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

Аргентинский футболист не сомневается, что благодаря Паулиньо он будет меньше заниматься оборонительными функциями. Месси был впечатлён игрой Паулиньо в товарищеском матче между национальными командами Аргентины и Бразилии (1:0), который состоялся 8 июня в Австралии. После игры Месси с Паулиньо обменялись футболками, а аргентинец сказал своему сопернику, что надеется увидеть его защищающим цвета «Барселону».

Паулиньо: считаю, что соответствую стилю «Барселоны»
Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
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ФК Барселона Лионель Месси Паулиньо
Новости. Футбол
22 августа 2017, вторник
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