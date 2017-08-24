Горецку предложили «Барселоне», чтобы он не перешёл бесплатно в «Баварию»

Агенты полузащитника «Шальке-04» Леона Горецки предложили футболиста «Барселоне», передаёт Mundo Deportivo.
Это было сделано с согласия гельзенкирхенского клуба, поскольку там хотят воспрепятствовать осуществлению соглашения игрока с мюнхенской «Баварией». У немецкого гранда есть договорённость с Горецкой о том, что он пополнит его ряды по окончании текущего сезона. К тому времени у футболиста сборной Германии уже будет статус свободного агента.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб проявляет интерес к Горецке. Спортивный директор сине-гранатовых Роберт Фернандес даже ездил в Германию, чтобы увидеть игрока в деле.
«Барселона» заинтересовалась игроками из Бундеслиги Горецкой и Н. Кейта