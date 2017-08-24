Марсьяль встретился с Моуриньо, чтобы обсудить своё будущее в «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль провёл встречу с главным тренером команды Жозе Моуриньо, чтобы обсудить своё будущее, сообщает Get Football News France.
В ходе встречи Марсьяль попросил португальского специалиста больше ему доверять и увеличить количество игрового времени. Также он спросил, рассчитывает ли на него Жозе или ему лучше подыскать другое место работы. Моуриньо ответил игроку, что уходить в другой клуб нет нужды, но пообещал ли он форварду больше игрового времени, неизвестно.
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