Видео. Игроки «Балтики» устроили словесную перепалку со своими болельщиками

После матча 1/32 финала Кубка России, в котором «Балтика» на выезде уступила московскому «Арарату» (1:2) и выбыла из дальнейшей борьбы за трофей, футболисты калининградского клуба устроили перепалку со своими болельщиками.
Несколько игроков «Балтики» подошли к гостевому сектору, где фанаты выражали своё недовольство игрой и результатами команды, обвиняя в поражении от клуба, выступающего во втором дивизионе.
В ФНЛ «Балтика» в последних трёх турах потерпела три поражения.
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«Арарат» выбил «Балтику» из 1/32 финала Кубка России