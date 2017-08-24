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Клопп: Лига чемпионов имеет огромное влияние на трансферный рынок

24 августа 2017, четверг. 11:30 Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп посетовал на то, что Лига чемпионов сильно влияет на трансферный рынок, иногда не позволяя команде приобрести нужного игрока.

«Лига чемпионов имеет огромное влияние на трансферный рынок. Ты беседуешь с игроками, и они говорят: «Если вы будете играть в Лиге чемпионов, это будет очень интересно». Или даже если ты пытаешься продлить контракт с футболистом, он говорит: «Я хочу играть в Лиге чемпионов». А я всегда думаю: «Что за чёрт? Это ваша работа – попасть в Лигу чемпионов вместе с нами». Делайте это с нами! И это как раз то, чего мы добились. 14 месяцев трудной работы — и мы это сделали», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Клопп: «Ливерпуль» должен был попасть в групповой этап ЛЧ, мы в восторге
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Юрген Клопп
Новости. Футбол
24 августа 2017, четверг
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