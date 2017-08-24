Венгер сообщил, что Алексис Санчес готов сыграть с «Ливерпулем»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что нападающий «канониров» Алексис Санчес готов сыграть с «Ливерпулем» в матче 3-го тура АПЛ, который состоится 27 августа на «Энфилде», сообщает Squawka.
Санчес пропустил две недели по причине болезни. Ранее в СМИ появилась информация, что Алексис может перебраться в «ПСЖ». Контракт футболиста с «Арсеналом» истекает летом 2018 года, и в случае, если лондонскому клубу не удастся его продлить, чилиец сможет покинуть команду бесплатно на правах свободного агента. Также Арсен Венгер недавно отметил, что не желает отпускать Санчеса сейчас, даже если «Арсенал» не сможет выручить за него деньги через год.