Слуцкий попросил болельщиков «Халл Сити» поддержать команду

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал об ожиданиях в преддверии домашнего матча 5-го тура Чемпионшипа против «Болтон Уондерерс». Встреча состоится 25 августа.
«Мы по-прежнему очень много работаем на трансферном рынке, но наше главное внимание сейчас — завтрашней игре против „Болтона“. Эта встреча очень важна. Проиграв две игры подряд, мы хотим победить. Я пытаюсь доказать уровень команды.
Должен поблагодарить наших болельщиков за их невероятную поддержку после того, как я приехал сюда. Поддержка — это большой стимул для меня. Я прошу поклонников, пожалуйста, по-прежнему помогать команде своей фантастической поддержкой. Все в команде работают очень усердно в процессе тренировок", — цитирует Слуцкого официальный «твиттер» английского клуба.