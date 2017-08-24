Источник: Роналду попросил Флорентино Переса приобрести для «Реала» Маркиньоса

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду попросил президента клуба Флорентино Переса приобрести защитника «ПСЖ» Маркиньоса, утверждает 90minutos.
Согласно информации источника, футболист сборной Португалии считает, что 20-летний центральный защитник Хесус Вальехо недостаточно готов к тому, чтобы быть полезным «Королевскому клубу». Футболист в предыдущем сезоне защищал на правах аренды цвета франкфуртского «Айнтрахта», который хотел сохранить его в своих рядах. Однако главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан посчитал целесообразным не продлевать аренду. Ранее сообщалось, что французский специалист также хочет приобрести центрального защитника.
Зидан хочет приобрести центрального защитника и нападающего