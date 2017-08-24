«Луч-Энергия» в серии пенальти обыграл «Смену» и вышел в 1/16 финала КР

Сегодня, 24 августа, состоялся матч 1/32 финала Кубка России, в котором «Смена» встречалась на своём поле с «Лучом-Энергией». В основное и дополнительное время команды победителя не выявили — 0:0.
В серии пенальти удачливее оказались футболисты владивостокской команды, победившие со счётом 3:2. Команда из Комсомольска-на-Амуре трижды не смогла поразить ворота соперника в послематчевых пенальти, причём дважды сейвами отметился голкипер «Луча-Энергии» Егор Шамов.
Жеребьёвка 1/16 финала турнира состоится 29 августа.
«Енисей» вышел в 1/16 финала Кубка России, обыграв «Читу» в серии пенальти