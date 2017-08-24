Кингсли: замечательно, что Слуцкий лично хотел видеть меня в «Халле»

Защитник Стивен Кингсли, который накануне перешёл из «Суонси Сити» в «Халл Сити», поделился впечатлениями от трансфера.
«Я был готов начать следующую главу в карьере и почувствовал, что „Халл“ является подходящим местом для этого. В „Суонси“ я получил отличный опыт и дебютировал в АПЛ, я очень благодарен этому клубу. С нетерпением жду начала работы в „Халле“. Надеюсь, болельщики увидят мою страсть и энергию.
Замечательно, что тренер Леонид Слуцкий лично хотел заполучить меня, с нетерпением жду возможности поработать с ним и его тренерским штабом. Хочу сделать всё возможное для этого клуба», — цитирует Кингсли сайт «Халла».
«Халл Сити» объявил о переходе защитника Кингсли из «Суонси»