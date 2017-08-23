«Халл Сити» объявил о переходе защитника Кингсли из «Суонси»

Состав «Халл Сити», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, пополнил защитник Стивен Кингсли.
23-летний шотландец, который способен сыграть как на левом краю обороны, так и в центре, перешёл в стан «тигров» из «Суонси Сити». Финансовые условия трансфера не разглашаются. С Кингсли подписал трёхлетний контракт с возможностью продления ещё на один год. В составе «Суонси» Кингсли провёл 19 матчей.
Напомним, что ранее сегодня из «Халл Сити» в «Суонси» перешёл полузащитник Сэм Клукас.
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