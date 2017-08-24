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Райола: Ньянг пока не хочет перебираться в Россию, нужно уважать его выбор

24 августа 2017, четверг. 17:59 Футбол

Агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Милана» М'Байе Ньянга, подтвердил, что его клиент не хочет выступать в РФПЛ, несмотря на заинтересованность со стороны «Спартака».

«Главный тренер «Милана» Монтелла сказал, что Ньянг не тренируется из-за стресса. У нас есть медицинский сертификат, в котором говорится, что у игрока действительно был заметный стресс. Поэтому Монтелла прав.

Как мы разрешим эту ситуацию? Не знаю, нам нужно поработать, чтобы найти решение, которое принесёт пользу всем. Россия? Пока Ньянг не хочет переходить туда. Думаю, мы должны уважать его выбор», — сказал Райола в интервью Sky.

М'Байе Ньянг: хочу сам выбирать, куда идти
Источник: Sky Sport Italia Сообщить об ошибке
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ФК Милан ФК Спартак М'Байе Ньянг Мино Райола Трансферы
Новости. Футбол
24 августа 2017, четверг
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