М'Байе Ньянг: хочу сам выбирать, куда идти

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг прокомментировал слова главного тренера команды Винченцо Монтеллы о том, что тот разочарован в форварде после того, как игрок принёс справку о наличии у него стресса.
«Я следил за пресс-конференцией Монтеллы, слушал его слова. Хочу сказать, что футбол всегда был и есть страстью моей жизни, и это моя профессия. Всегда тренировался с улыбкой. Я в „Милане“ пять лет, и все партнёры могут подтвердить мои слова. Мой стресс вызван исключительно происходящим за пределами поля.
Хочу сам выбирать, куда идти. Ничего не имею против „Милана“, просто хочу, чтобы люди знали мою позицию», — приводит слова Ньянга Milan News.
Ранее сообщалось, что Ньянг отказывается от перехода в «Спартак» и надеется подписать контракт с «Торино».