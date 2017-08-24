«Виктория Пльзень» выбила кипрский АЕК из Лиги Европы

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы кипрский АЕК принимал на своём поле чешскую «Викторию Пльзень». Встреча проходила на стадионе «АЕК-Арена» и завершилась со счётом 0:0.
В первой встрече «Виктория Пльзень» на своём поле победила со счётом 3:1. Таким образом, чешская команда по сумме встреч завоевала себе путёвку в групповой этап Лиги Европы, а АЕК турнир покинул.
АЕК на своём пути в раунд плей-офф Лиги Европы выходил победителем в противостояниях с гибралтарским «Линкольном», ирландским «Корк Сити» и минским «Динамо», а «Виктория Пльзень» попала в Лигу Европы после поражения от румынского «Стяуа» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.