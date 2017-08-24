Дриусси: очень нервничал в концовке матча с «Утрехтом», «Зенит» мог пропустить

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал домашнюю победу над «Утрехтом» (2:0) в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы и выход в групповой этап турнира.
«Конечно, я очень доволен, какие ещё могут быть эмоции. Здорово, что прошли в групповой этап. В концовке матча очень нервничал, так как мы могли пропустить. Я сидел на скамейке и не мог ничего сделать. Благодарен нашим болельщикам, которые нас поддерживают каждый матч. Сегодня была замечательная атмосфера. Стараюсь мыслить позитивно. Мне не повезло в одном моменте, но думаю, что голы ещё придут», – передаёт слова Дриусси корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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