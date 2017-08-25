Райола: Месси обязан уйти из «Барселоны», чтобы доказать своё величие

Футбольный агент Мино Райола поделился мнением о том, стоит ли нападающему «Барселоны» Лионелю Месси попробовать себя в другом клубе. Он также посоветовал главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле вернуться в «Барселону».
«Такой игрок, как Месси, просто обязан попробовать себя в другом клубе, чтобы доказать своё величие. «Барселона» же должна найти нового Месси. Говорят, что у этого клуба лучшая академия мира, — пусть докажут. Гвардиола? Ему следует вернуться в «Барселону», — приводит слова Райолы Marca.
Контракт 30-летнего аргентинца с «Барселоной» истекает в конце сезона.
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