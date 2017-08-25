Канга: гол в ворота «Краснодара» — самый важный в моей карьере

Полузащитник «Црвены Звезды» Гуэлор Канга поделился впечатлениями от ответного матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы с «Краснодаром» (2:1).
«У меня был запредельный настрой. Если посмотреть на статус матча и момент, в который я забил, то это однозначно самый важный гол в моей карьере. Я никогда прежде не играл в еврокубках, и мне бы хотелось остаться в „Црвене Звезде“. Знаю нынешнюю ситуацию. Нам нужно обсудить новый контракт. Хотел бы поблагодарить бывшего тренера команды Миодрага Божовича, который не отвернулся от меня после красной карточки в прошлом году. Отдельное спасибо новому наставнику Милоевичу, который также в меня поверил», — приводит слова Канга Telegraf.
Видео гола можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.
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