Милоевич: спасибо прекрасным болельщикам «Црвены Звезды» и нашим игрокам

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич прокомментировал итоги ответного матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы с «Краснодаром» (2:1).
«Здорово быть частью „Црвены Звезды“. Спасибо нашим прекрасным болельщикам, спасибо игрокам. Мы забили свои голы именно тогда, когда это нужно было, и ребята играли ровно так, как мы их просили. Приятно выйти в групповой этап спустя 10 лет. Ребята — молодцы», — приводит слова Милоевича Blic.
В первом матче «Краснодар» победил со счётом 3:2, и сербская команда прошла дальше благодаря большему количеству голов на выезде.
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