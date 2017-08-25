Ферман: Хёведес ведёт себя очень профессионально в непростой ситуации

Голкипер «Шальке-04» Ральф Ферман адресовал слова похвалы защитнику команды Бенедикту Хёведесу, которого перед стартом нынешнего сезона главный тренер гельзенкирхенского клуба Доменико Тедеско лишил капитанской повязки. Она была передана Ферману.
«Хёведес ведёт себя очень профессионально в непростой ситуации. Бенедикт и без должности капитана стремится к тому, чтобы команда прогрессировала. Мои отношения с ним не изменились», — приводит слова Фермана Kicker.
Ранее сообщалось, что Хёведес близок к переходу в туринский «Ювентус», а все стороны достигли соглашения.
Метцельдер: Хёведес подавлен из-за решения Тедеско