Салихамиджич рад, что «Бавария» сыграет с «ПСЖ»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился мнением о противниках немецкого гранда на групповом этапе Лиги чемпионов. Команде Карло Анчелотти предстоит помериться силами с «ПСЖ», «Андерлехтом» и «Селтиком».
«Итоги жеребьёвки весьма интересны. Конечно, «ПСЖ» — очень сильная команда. Я сам никогда не играл против парижан и рад этой возможности. Кроме того, впервые встречаюсь и с «Селтиком», стадион которого известен тем, что там царит отличная атмосфера. Рад я и за болельщиков. Что же касается «Андерлехта», то это неприятный соперник, которого нельзя недооценивать», — цитирует Салихамиджича интернет-издание Sport1.
Анчелотти: будет интересно сыграть против своего бывшего клуба