«Барселона» подтвердила аренду полузащитника Сампера в «Лас-Пальмас»

Полузащитник «Барселоны» Серхи Сампер продолжит карьеру в «Лас-Пальмасе», сообщается на официальном сайте каталонцев. Клубы достигли договорённости об аренде 22-летнего хавбека. Срок соглашения будет рассчитан до конца текущего сезона.
В «Барселоне» очень хотели перехода Сампера именно в этот клуб, поскольку считают, что в «Лас-Пальмасе» исповедуется футбол, близкий по духу философии игры каталонской команды.
В минувшем сезоне Сампер также на правах аренды выступал за «Гранаду». Он провёл 22 матча в чемпионате Испании и отметился одной результативной передачей.
Игрок «Барселоны» Сампер в шаге от перехода в «Лас-Пальмас» на правах аренды